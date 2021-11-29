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Göze etkileri sandığımızdan da fazla

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, yaptığı açıklamada, koronavirüs ilk tespit eden kişinin göz hekimi olduğunu hatırlattı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 19:52
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Göze etkileri sandığımızdan da fazla
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Koronavirüsün gözü de etkilediğini kaydeden Ataş, "Koronavirüs hastalığı ilk başta 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. İlginçtir ki bunu ilk tespit eden bir göz hekimidir. Bunun yeni bir hastalık olduğunu, normalden farklı olduğunu, insanlarda ateş, nefes darlığı ve öksürükle seyredip çok ciddi solunum sıkıntıları ile ölüme yol açtığını bildirdi. Koronavirüs özellikle solunum yolu hastalığıdır. Solunum yolunun tutarak bir gribal enfeksiyon gibi ateş, öksürük ve nefes darlığı, ileri evrelerinde ciddi solunum yetmezliklerine neden oluyor ve birçok organı etkiliyor. Böbrek yetmezliğine yol açıyor. Pıhtı atmasına ve ölüme yol açan çok ağır tablolara yol açıyor. Bütün organları etkilediği için gözde bunlardan etkileniyor. Gözde üst solunum yoluyla yakın olduğu için koronavirüs geçiren kişilerde üst solunum yoluna bağlı olarak gözlerde de sulanma ve yaşarma gibi semptomlar oluyor. Gözde kırmızılıkta bu hastalıkta rastlanılan bir şey. Hatta bazı yayınlarda bunun ilk koronavirüs bulgusunu olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"GÖZDE DAMAR TIKANIKLIKLARI OLUŞABİLİYOR"

Ataş, "Koronavirüs konjonktivit dışında gözün birçok organını da etkileyebiliyor. Retinada küçük kanamalar yapabilmekte, optik siniri etkileyerek papillit (ödemli iltihap) yapabilmektedir. Onun dışında gözle ilgili olarak üveit dediğimiz tablolar var, onlara yol açabilmektedir. Çok ağır vakalarda çevre dokulardan ve sinüslerden oluşan hastalıklarda bazen göze yayılabilmektedir. Hastalığı geçirdikten sonrada gözde kuruluk gibi yan etkiler uzun dönemde hastalar zaman zaman bildirmektedir. Bazen gözde damar tıkanıkları oluşabiliyor" dedi.

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