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Grönland'da 512 yaşında köpekbalığı tespit edildi

Bilim insanları Grönland'da, 512 yaşında olduğu tahmin edilen bir köpekbalığı tespit etti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:39
Grönland'da 512 yaşında köpekbalığı tespit edildi

İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre Prof. Kim Praebel, bu köpekbalığının, yaşayan en yaşlı omurgalı olduğunu söyledi. 

Köpekbalığının 1505 yılında doğduğu düşünülüyor. Hayvanın yaşı, uzunluğuna göre hesaplanıyor, çünkü Grönland köpekbalıkları her yıl yaklaşık bir santimetre büyüyor. Tespit edilen bu köpekbalığının uzunluğu ise 5.4 metre.

Halihazırda bilim insanları, uzun yaşamalarına izin veren genleri keşfetmek için bu köpekbalığının DNA’sını inceliyor.

Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutup okyanuslarının soğuk sularında yaşayan ve yaşam alanı Grönland çevresindeki denizler de dahil olmak üzere Doğu Kanada’dan Norveç Denizi’ne kadar uzanan bu köpekbalığı türü en az 272 yıl yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Grönland
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