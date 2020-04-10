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Guardian: İngiltere'de huzurevlerinde ölen yaklaşık 1.000 kişi resmi ölü rakamlarına dahil edilmedi

Guardian gazetesi, yüzlerce insanın henüz resmi olarak sayılmadan onaylanmış veya koronavirüs şüphesiyle bakım evlerinde öldüğünü öğrendi.

10 Nisan 2020 Cuma 20:40
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Guardian: İngiltere'de huzurevlerinde ölen yaklaşık 1.000 kişi resmi ölü rakamlarına dahil edilmedi

İngiltere'nin en büyük hayır kurumu bakım hizmeti sağlayıcısının 120'den fazla sakininin son üç hafta içinde virüsten öldüğü düşünülürken, başka bir huzurevi ağının 88 ölüm kaydettiği bildiriliyor.

Rakamlardaki uçurum bakanların Covid-19'un toplumun en zayıflığı üzerindeki etkisini hafife aldıkları ve kuşatılmış huzurevleri ve işçilerine yeterince yardım edemediği konusunda uyarılara neden oldu.

Diğer hanelerde de, savunmasız nüfusa bakan bakım çalışanları yeterli kişisel ve virüsün hızını ölçmeye yarayan test ekipmanları olmadığını söyleyerek düzinelerce ölüm bildirdi.

Bakım endüstrisi ve Alzheimer Derneği, virüsün şimdi İngiltere'de yaklaşık 400.000 kişiye bakan yerleşkelerinin neredeyse yarısında aktif bir biçimde yayıldığına inandıklarını söylüyorlar. Bu oran, Salı günü İngiltere hükümeti başhekimi Profesör ChrisWitty'nin huzurevlerinin yalnızca %9'undan fazlasında Covid-19 var tahmininden daha yüksek.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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