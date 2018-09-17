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Guatemala'dan CICIG Başkanı Velasquez'e Geri Dönme İzni Çıktı

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:59
Guatemala'dan CICIG Başkanı Velasquez'e Geri Dönme İzni Çıktı

Guatemala'da Anayasa Mahkemesi, yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICIG) Başkanı IvanVelasquez'in ülkeye tekrar kabul edilmesine karar verdi.

Mahkemenin 5 yargıçtan oluşan heyeti, Devlet Başkanı Jimmy Morales'inay başında hakkında ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönünde karar aldığı Velasquez'in Guatemala'ya geri dönmesine izin verilmesini oy birliğiyle kabul etti. 

Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurdu.

Devlet başkanlığından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Guatemala hükümetinin ay başında BM Genel Sekreteri AntonioGuterres'eVelasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmasının ardından BM, IvanVelasquez'den "durum netlik kazanana kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar vermişti. 

Guatemala Devlet Başkanı Morales, geçen ay sonunda CICIG'nin yetkisini yenilemediğini açıklayarak komisyonu, "ideolojik ön yargı ile seçici cezai kovuşturma" yürütmekle suçlamıştı.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği, ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine 1 milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Devlet Başkanı Morales, CICIG Başkanı IvanVelasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı OttoPerezMolina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı RoxanBaldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı. 

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Guatemala
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