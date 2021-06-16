Gülümsemesi 1.6 milyon dolar

Post Malone, yüzü de dahil olmak üzere vücudunda toplam 80 farklı tasarımda dövmeye sahip olmasıyla dikkatleri çekerken şimdi de yaptırdığı dişleriyle gündemde.

Malone, “The Father of Diamond Dentistry” olarak tanınan Dr. Thomas Connelly’nin yardımıyla ağzını yeniledi. Malone, operasyondan sonra toplam ağırlığı 12 Karat olan iki elmas dişe sahip oldu.

Dr. Thomas, müzisyenin ağız makyajının üç aylık bir çaba olduğunu öne sürdü.

Malone’un hayranlarının çoğu yeni görünümüne hayran kalırken, bazıları Malone’un dişleri için böyle bir harcama yapmasına sert tepkiler verdi.

Servet değerindeki dişler Bichachi Diamonds’daki bir mücevher kesiciler ekibi ve kozmetik diş hekimi Naoki Hayashi ile işbirliği sonucunda ortaya çıktı.