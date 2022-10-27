Gümrük kapısında şaşkına çeviren görüntü!

Sarp Gümrük Kapısı'nda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Gümrükten geçmek isteyen bir kişinin şüpheli hareketlerini fark eden Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yolcuya üst araması yaptı. Yolcunun beline sarılı 110 ahşap kutu içerisinde tam bin 100 arı ele geçirildi. Bir aracın yakıt deposunda ise 104 kilogram 150 gram kestane balı bulundu. İşte olayın detayları...