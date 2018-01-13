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“Günde ortalama 500 ihlal yaşanıyor"

AGİT’ten Ukrayna’daki ateşkes ihlalleriyle ilgili açıklama: “Günde ortalama 500 ihlal yaşanıyor. 2017’de 401 bin 336 defa ateşkes ihlali oldu”

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:42
“Günde ortalama 500 ihlal yaşanıyor"
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Hug, geçen yıl Ukrayna’nın doğusunda 401 bin 336 defa ateşkesin ihlal edildiğini bildirdi.

Hug, Donbas’ta misyonun çalışmaları ile ilgili yaptığı bilgilendirme toplantısında ateşkes ihlallerine ilişkin kayıtları açıkladı.

Yılbaşı öncesinde Üçlü Temas Grubu toplantısında Donbas’ta Noel nedeniyle çatışmaların durdurulmasına yönelik tarafların karar aldığını hatırlatan Hug, o günden bu yana alınan ateşkes kararının her gün ihlal edildiğini belirtti.

Bölgede 28 Aralık’tan itibaren günlük ortalama 500 defa ateşkes ihlalinin yaşandığını aktaran Hug, son zamanlarda çatışmalarda gerilimin seviyesinin yavaş yavaş arttığına dikkat çekti. Hug, ateşkesin sadece bu hafta yaklaşık 2 bin defa ihlal edildiğini açıkladı.

2017 VERİLERİ…401 BİN 336 DEFA ATEŞKES İHLALİ YAŞANDI

Geçen yıl yaşanan ateşkes ihlalleri ile ilgili misyonun kayıtlarını açıklayan Hug, “Minsk Antlaşması çerçevesinde ilan edilen ateşkes 2016’ya göre geçen yıl daha fazla oldu. 2017’de 401 bin 336 defa ateşkes ihlali yaşandı. Ağır silahların belirlenen sınırlara çekilmesi ile ilgili

olarak 4 bin 65 ihlal oldu. Gözlem misyonunun çalışmaları 2 bin 422 defa engellendi” bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) geçen ayki raporunda, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların başlamasından bu yana Ukrayna silahlı kuvvetleri, ayrılıkçı gruplar ve sivillerden olmak üzere toplam 10 bin 303 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 778 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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