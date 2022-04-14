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Güneş fırtınası Dünya'ya çarpmak üzere! Neler yaşanacak?

İngiliz basını, Güneş'ten yayılan büyük miktarda plazmanın Dünya'ya ulaşmasının beklendiğini yazdı. Güneş yüzeyindeki AR2987 adlı ölü bir Güneş lekesinin 11 Nisan'da patlaması nedeniyle bugün Dünya'da elektrik ve internet kesintilerinin yaşanmasının muhtemel olduğu aktarılıyor.

14 Nisan 2022 Perşembe 16:18
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Güneş fırtınası Dünya'ya çarpmak üzere! Neler yaşanacak?

İngiliz basını tarafından manşetlere taşınan Güneş fırtınası bir anda gündem oldu. Öyle ki Dünya'da bugün elektrik ve internet kesintileri yaşanabileceği öne sürülüyor.

The Indepedent'in haberine göre, Güneş'ten yayılan büyük miktarda plazmanın gezegenimize çarpması bekleniyor.

AR2987 ADLI GÜNEŞ LEKESİNDEN GELECEK

Haberde, Güneş'teki bu taçküre kütle atımının, 11 Nisan'da patlayan AR2987 adlı ölü bir güneş lekesinden geleceği ifade edilirken, fırtınanın çarpacağı tarih için ise 14 Nisan Perşembe günü yani bugün işaret edildi.

Bunun sonucunda güç sistemlerinde sorunlar yaşanabileceği ve aurora olarak bilinen Kuzey Işıklarının New York ve Idaho gibi yerlerden görülebileceği aktarıldı.

DAHA BÜYÜK FIRTINA, DAHA BÜYÜK RİSK...

Bu güneş fırtınasının seviyesi nispeten küçük olsa da, daha büyük bir güneş fırtınasının risklerinin ise "aşırı" olabileceği bildirildi.

Yapılan bir çalışmada ise ortalama olarak her 100 yılda bir meydana gelen şiddetli bir güneş fırtınasının dünyayı bir “internet kıyametine” sürükleyebileceği öne sürmüştü.

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