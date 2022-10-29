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Güneş’i gülümserken yakaladı... “Peynir de”

NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi’ne ait sosyal medya hesabından paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde Güneş’in gülümsüyormuş gibi görünen karesi ilgi çekti. NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi gönderiye “Say cheese (Peynir de)” notunu ekledi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 10:14
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Güneş’i gülümserken yakaladı... “Peynir de”



Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi ilginç bir keşfe imza attı. Güneş’in hareketlerini izleyen birim sosyal medya hesaplarından güneşin yüzeyinde gülen yüzü anımsatan bir görüntünün oluştuğunu paylaştı. NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi’ne ait resmi Twitter hesabındna yapılan açıklamada, “Peynir de! Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i "gülümseyerek" yakaladı. Ultraviyole ışıkta görülen, Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya fışkırdığı bölgelerdir” ifadelerine yer verildi.

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