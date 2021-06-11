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Güneş'in yüz kat büyüklüğünde yanıp sönen dev yıldız keşfedildi

Gökbilimciler, Samanyolu'nun yakınında Güneş'in yüz kat büyüklüğünde yanıp sönen dev bir yıldız keşfettiklerini açıkladı. 25 bin ışık yılı uzaklıkta tespit edilen dev yıldızın birkaç yüz güç içerisinde yüzde 97 oranında söndüğü, daha sonra yavaşça eski parlaklığına kavuştuğu belirtildi.

11 Haziran 2021 Cuma 14:02
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Güneş'in yüz kat büyüklüğünde yanıp sönen dev yıldız keşfedildi

Bilim insanları, Samanyolu yakınında, Güneş'ten 100 kat büyük  yanıp sönen dev bir yıldız keşfettiklerini açıkladı.

25 bin ışık yılı uzaklıkta keşfedilen dev yıldızın, önce yüzde 97 oranında söndüğünü daha sonra yavaşça eski parlaklığına kavuştuğu bildirildi.

Gökbilimcilerin, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi tarafından işletilen Vista teleskopu tarafından toplanan bilgilerde gizemli kararan yıldızı keşfettikleri belirtilirken, yıldızın on yıldır incelenen yaklaşık bir milyar yıldız içerisinden tespit edildiği belirtildi.

‘HİÇ BEKLENMEDİK BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI’

Dev yıldızın çevresindeki bir gezegen ya da yıldızdan gelen tozlar sebebiyle birkaç yüz gün içerisinde söndüğünün tahmin edildiği açıklandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden Dr. Leigh Smith, "Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıktı" derken, yıldızın ışığının 2012 yılının başlarında sönmeye başladığı, aynı yıl Nisan ayında resmen tamamen yok olduğu ve yüz gün içinde yeniden tespit edildiği belirtildi.

Bilim insanları, daha önce belirlenen kategoriler içinde yer almayan yıldızlar keşfettiklerine, bilinmezliklerine atıfta bulunarak onlara "Bu Nedir (What is this)" adını verirken, son keşfedilen yanıp sönen dev yıldıza VVV-WIT-08 adının verildiği aktarıldı.

Son Güncelleme: 11.06.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
Güneş
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