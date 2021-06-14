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Güney Afrika'da 2 milyon doz aşının dağıtımı durduruldu

Güney Afrika, 2 milyon doz Johnson Johnson aşısının dağıtımını durdurdu. Yapılan açıklamada, aşının üretimi sırasında gerekli güvenlik protokollerinin izlenmediği tespit edildiği için bu kararın alındığı belirtildi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:42
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Güney Afrika'da 2 milyon doz aşının dağıtımı durduruldu

Afrika'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, kullanıma uygun olmadığı tespit edilen 2 milyon doz Johnson & Johson Covid-19 aşısının dağıtımının durdurulduğu bildirildi.

Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulundan (SAHPRA) yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) verilerine dayanarak, üretimi sırasında gerekli güvenlik protokollerinin izlenmediği tespit edilen 2 milyon doz aşının dağıtımını durdurma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrikalıların sağlığının tehlikeye atılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

FDA tarafından onaylanmış ve gereksinimleri karşılayan 300 bin doz Johnson & Johnson aşısının ise yakın zamanda Güney Afrika'ya ulaşması bekleniyor.

Güney Afrika'da son 24 saatte 9 bin 320 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 1 milyon 739 bin 425'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 114 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 57 bin 706'ya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaAşıKoronavirüsCoronavirüs
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