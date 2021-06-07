Güney Afrika'da arılar arasında yeni bir hastalık yayılıyor

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve insan faktörü sebebiyle doğal dengenin önemli unsurlarından arılar giderek azalıyor. Güney Afrika'da arılar arasında yayılan bir hastalık da arı nüfusunu tehdit etmeye başladı.