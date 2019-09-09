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Güney Afrika'da bir haftada ikinci cami saldırısı

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:43
Güney Afrika'da bir haftada ikinci cami saldırısı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Himayetül İslam Camisi'ne molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Hillbrow bölgesinde Himayetül İslam Camisi'ne akşam namazından önce kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi.
Saldırıda caminin bir kısmı zarar gördü.
Himayetül İslam Camisi, ülkede son bir haftadır devam eden yabancı karşıtı gösterilerin olduğu bölgede bulunuyor.
Polisin soruşturma başlattığı saldırıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. 
Johannesburg'da çarşamba günü de Katlehong Camisi'ne düzenlenen saldırıda caminin bir kısmında hasar oluşmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaHabert
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