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Güney Afrikalı lise öğrencilerinin 3 haftada monte ettiği uçak ilk seferini yaptı

Güney Afrika'da lise öğrencilerinin 3 haftada monte ettiği uçak, ilk seferini başarıyla gerçekleştirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:43
Güney Afrikalı lise öğrencilerinin 3 haftada monte ettiği uçak ilk seferini yaptı

6 haftada 12 bin kilometre kat ederek Mısır'a gitmesi planlanan Sling 4 tipi 4 kişilik uçak, ilk durağı komşu ülke Namibya'ya indi. Uçağı, öğrenciler kullanıyor.

Uçak, pilotluk sertifikasını geçen yıl alan 17 yaşındaki Megan Werner adlı öğrenci tarafından Afrika genelinde gençlerin girişimciliğe özendirilmesi amacıyla kurulan U Dream Global adlı vakfın projesi.

Proje kapsamında Güney Afrika merkezli Airplane Factory adlı şirketin ürettiği tek motorlu uçağın binlerce parçası, uçak mühendislerinin gözetiminde 20 öğrenci tarafından birleştirildi. Uçağın motor ve elektronik sistemleri mühendisler tarafından kuruldu.

Airplane Factory, amatörlerin kendilerinin monte ettiği uçaklar üretiyor. Normalde bu uçakların 3000 saatte monte edilebildiği belirtiliyor.

Bu öğrenciler, projeye tüm kıtadan başvuru yapan bin kadar kişi arasından seçildi.

Uçuşları için internet üzerinden yardım kampanyasıyla para toplayan öğrenciler, altı-buçuk saat havada kalabilen uçaklarıyla Zimbabve, Malavi, Tanzanya, Kenya, Etiyopya ve Eritrea üzerinden Kahire'ye gidecek.

Uçak dönüş yolculuğunda Uganda, Ruanda, Zambiya ve Botsvana'ya da uğrayacak. Öğrencilere profesyonel pilotların kullandığı başka bir Sling 4 uçağı da eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika
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