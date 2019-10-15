Güney Kıbrıs'tan 'cevap nitelikli tatbikat' mesajı

Rum Yönetiminin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri devam ettiği sürece, tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisinde işbirliği yaptığı ülkeler eşliğinde “cevap nitelikli” tatbikatlar icra edeceği belirtildi.

Fileleftheros haberi “MEB’de Sürekli Tatbikatlar… Başlangıç Fransız Deniz Kuvvetleri İle, Devamında İtalya ve Yunanistan’la Üçlü Yapılacak… Savunma Bakanı: Paris İle İşbirliği Güçleniyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre Rum Yönetimi, bu kapsamdaki ilk tatbikatı Fransa ile dün icra etti. 6, 7, 10 ve 11 numaralı parselleri kapsayan alanda icra edilen “CYP/FRA/2019” kod ismini taşıyan PASSEX tipi tatbikata, Fransa FNS La Fayette (F/G) isimli fırkateyniyle, Rum Yönetimi de Yoannidis isimli açık deniz karakol gemisi, SAT birliği ve bir adet AW-139 helikopteri ile iştirak etti.

Gazete bu yıl Güney Kıbrıs ile Fransa’nın, savaş gemilerinin personelinin operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi maksatlı çeşitli egzersizler de yaptıklarına dikkat çekti.

Habere göre Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis Alpha TV’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 1, 5, 6 ve 7 numaralı parseller için sabah 04.00’den 17.00’e kadar gerçek mermiler kullanarak tatbikat icra etmek üzere ilan ettiği yeni Navtex’i, Fransa ile icra ettikleri tatbikata cevap nitelikli görmediğini söyledi.

“Bu yasa dışı Navtex’leri kronolojik olarak incelersek, sürekli bir yasa dışılık olduğu sonucuna varırız. Bu, bizi meşgul eden ve göğüslemeye çalıştığımız meselelerden biridir, cevap olduğuna inanmıyorum” diyen Angelidis özetle şöyle devam etti:

“Paris ve Lefkoşa, bizi çok meşgul etmekte olan savunma ve güvenlik meselelerinde bir işbirliği dönemi geçiriyor ve bu çok olumludur. Bu, Kıbrıs hükümeti tarafından sürekli öne çıkarılan bir şey değildir. Operasyonel düzeyde yönetmemiz gereken meseleler vardır.

Net olarak söyleyebileceğim, Fransa ile bu mükemmel işbirliğimizin tatbikatlarla ve Fransız deniz kuvvetlerinin mevcudiyetiyle sürekli güçlenmekte olduğudur. Fransa Deniz Kuvvetleri’nin 7’nci parselde daimi varlık göstermesi beklenmiyor. (gazeteye göre “kinayeli şekilde”) Fransız donanmasının geniş Doğu Akdeniz bölgesinde mevcudiyeti vardır.”

Angelidis Yunan, Fransız ve İtalyan denkleri ile gerek bürokratik düzeyde kendisinin, gerek en üst düzeyde Rum Yönetimi Başkanı Anastasidis’in irtibat halinde olduğunu belirtti. Yunanistan’a yapılan eleştiriler sorulduğunda, şahsının Yunan dengi ile tam olarak örtüştüğünü belirten Angelidis Yunan hükümetiyle işbirliği konusunda ise “işbirliğimiz süreklidir, ikili ve üçlü düzeylerde tatbikatlar yapılıyor” dedi. Angelidis, 1 Ekim’de Güney’de gerçekleştirilen resmî geçide katılmayan Yunan F-16’larının bu tatbikatlara katılıp katılmadığı sorulduğunda ise “tatbikata katılan imkânlar hakkında, bir miktar bilgi aldıktan sonra bilgi verilmesi belki daha iyi olur” ifadesini kullandı.

RUS “AMİRAL KAKAROV” FIRKATEYNİ ATIŞ YAPTI

Aynı gazete “Amiral Makarov da Tatbikatta” başlıklı haberinde ise Rus Deniz Kuvvetleri’nin Karadeniz Filosu’na ait “Amiral Makarov” fırkateyninin Doğu Akdeniz’de atış tatbikatı icra ettiğini, ilgili açıklamayı da fırkateyn kaptanı Anton Kuprin’in yaptığını yazdı.

Habere göre fırkateyn mürettebatının 100’lük makineli tüfekler ile hedefe bir dakikadan az süre içerisinde hedefe 80 atış yaptığını anlatan Kuprin bu tipteki gemilerin Doğu Akdeniz’de birçok kez başarılı görevler icra ettiğini ve şu anda Rusya’nın en gelişmiş silahı olabileceğini kaydetti.