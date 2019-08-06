Güney Kıbrıs’ta İki Nil Virüsü Vakası Tespit Edildi

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, KKTC ve Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü vakalarının görülmesi nedeniyle Güney Kıbrıs’taki ilgili makamların teyakkuza geçtiğini yazdı.