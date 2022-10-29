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Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliğinde izdiham çıktı. Olayda çok sayıda kişi kalp krizi geçirdi. En az 59 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

29 Ekim 2022 Cumartesi 21:33
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Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı



Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliği sırasında izdiham yaşandı.

Yonhap haber ajansının paylaştı bilgiye göre, en az 59 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

400 kişilik kurtarma ekibi ve 140 aaç bölgeye gönderildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaralılara ilk yardım yapılması ve bölgenin güvenliği konusunda acil talimat verdi.

400 kişilik kurtarma ekibi ve 140 araç izdihamın yaşandığı bölgeye sevk edildi. 

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

100 bin kişi etkinlik için caddelere akın etti

Yetkililer, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Yerel medya yaklaşık 100 bin kişinin etkinliğe katılmak için caddelere akın ettiğini belirtti. 

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