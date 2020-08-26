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Güney Kore'de COVID-19'un mutasyona uğramış türüne daha fazla hastada rastlandı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisi konulan kişiler arasında yapılan bir araştırma, virüsün Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da en yaygın görülen, mutasyona uğramış türüne daha fazla rastlandığını ortaya koydu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:19
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Güney Kore'de COVID-19'un mutasyona uğramış türüne daha fazla hastada rastlandı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede "Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'yu kasıp kavuran" COVID-19'un mutasyona uğramış türünün daha fazla kişide tespit edildiği ancak mutasyonun, daha bulaşıcı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, yapılan bir araştırmada 685 hastanın çoğunda, COVID-19'un Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da en yaygın görülen, Güney Kore'de ilk kez nisan ayında rastlanan GH türünün tespit edildiği bildirildi.

Mutasyona uğramış bu türün, katılımcı hastaların yüzde 77,4'ünde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki en yaygın ikinci COVID-19 türünün de araştırmaya katılan hastaların118'inde görülen V türü olduğu bilgisine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), belirli bir genin amino asit türüne göre yeni tip koronavirüsü S, V, L, G, GH, GR ve diğerleri olmak üzere yedi türe ayırıyor.

Güney Kore'de bugüne kadar 18 bin 265 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 312 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreKoronavirüsCoronavirüs
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