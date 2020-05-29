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Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı

Güney Kore'de koronavirüs (COVID-19) vakalarının artışa geçmesi üzerine bir süre önce açılan okullar yeniden kapatıldı.

29 Mayıs 2020 Cuma 21:51
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Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı

CNN'deki habere göre, Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle başkent Seul ve çevresindeki kentsel alandaki parklar, sanat galerileri, müzeler ve tiyatroların 2 haftalığına yeniden kapatıldığını belirtti.

Park, hükümet tarafından düzenlenmesi planlanan toplantı ve organizasyonların da iptal edildiğini bildirdi.

Yetkililer, vakalardaki artış nedeniyle çarşamba günü açılan 500'den fazla okulun yeniden kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), dün yaptığı açıklamada, ülkede bir günde 79 yeni vaka görüldüğünü, bunun da "son 50 gündeki en yüksek artış" olduğunu duyurmuştu.

Güney Kore'de, COVID-19 nedeniyle 11 bin 344 vaka görülürken, 269 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreKoronavirüsCovid-19
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