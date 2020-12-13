Güney Kore'de rekor vaka artışı: Acil durum toplantısı yapıldı

Güney Kore'de son bir günde 2 kişi COVID-19'dan yaşamını yitirirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 580'e ulaştı.

Topplam vaka sayısı ise 42 bin 766'ya çıktı.

Vakalardaki artış nedeniyle Devlet Başkanı Moon Jae-in, acil durum toplantısı tertip etti.

Moon, toplantının ardından yaptığı açıklamada, salgında kritik bir dönemden geçildiğini belirtti; günlük vaka sayısının bu seviyede ilerlemesi halinde 3'üncü seviye tedbirlere geçileceğini söyledi.

Ülkede bugüne dek virüs bulaşan 31 bin 814 kişi sağlığına kavuştu.