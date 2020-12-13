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Güney Kore'de rekor vaka artışı: Acil durum toplantısı yapıldı

Ülkede son 24 saatte 1030 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Devlet Başkanı Moon Jae-in, acil durum toplantısı düzenledi.

13 Aralık 2020 Pazar 14:11
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Güney Kore'de rekor vaka artışı: Acil durum toplantısı yapıldı

Güney Kore'de son bir günde 2 kişi COVID-19'dan yaşamını yitirirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 580'e ulaştı. 

Topplam vaka sayısı ise 42 bin 766'ya çıktı. 

Vakalardaki artış nedeniyle Devlet Başkanı Moon Jae-in, acil durum toplantısı tertip etti.

Moon, toplantının ardından yaptığı açıklamada, salgında kritik bir dönemden geçildiğini belirtti; günlük vaka sayısının bu seviyede ilerlemesi halinde 3'üncü seviye tedbirlere geçileceğini söyledi.

Ülkede bugüne dek virüs bulaşan 31 bin 814 kişi sağlığına kavuştu.  

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