Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin misilleme kararına tepki

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA), çok sayıda Seul karşıtı propaganda materyalleri basıldığını ve bunları, Güney sınırına göndermek üzere hazırlık yapıldığına ilişkin haber yer aldı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore, ülkeye Seul karşıtı broşürler gönderme planından "derhal" vazgeçmeye çağrıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin bir medya kuruluşu aracılığıyla, Güney Kore karşıtı broşürler gönderme planını açıklamasının çok esef verici olduğu belirtilerek, "Bunun derhal durdurulmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore'nin bu tür eylemlerinin, Koreler arası anlaşmanın açık bir ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun, "iki Kore arasındaki yanlış uygulamaları çözmeyen, onları daha da kötüleştiren bir adım" olduğu ve Koreler arası ilişkiler ile Kore Yarımadası'ndaki barış süreci açısından iyi olmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore Kaesong'daki irtibat bürosunu havaya uçurmuştu

Kuzey Kore, 16 Haziran'da, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuştu.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Haziran'da da Güney Kore sınırında turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de bölgede gerilimi düşüren anlaşmaları hükümsüz kılacak diğer adımları atacağını açıklamıştı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Virginie Battu-Henrikkson, Pyongyang’ın Koreler arası irtibat bürosunu havaya uçurması, askeri söylemleri artırması ve Seul ile iletişimi kesmesinin "kabul edilemez" olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.