Güney Kore eski cumhurbaşkanının 25 yıl hapis cezası onandı

Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ın yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından aldığı ceza temyiz mahkemesinde onaylandı. Park Geun-hye 25 yıl hapse mahkum edildi.

66 yaşındaki eski lider nisan ayında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Geun-hye adının karıştığı yolsuzluk skandalı sebebiyle geçtiğimiz yıl görevden alınmıştı

Savcılar milyonlarca dolar rüşvet almak ve iş adamlarıyla çıkar ilişkisine girmek gibi 21 ayrı suçtan dolayı Park Geun-hye'nin 30 yıl hapsini istemişti.

Devlet yönetiminin tepesinde patlak veren rüşvet skandalının ortaya çıkmasının ardından Güney Koreli vatandaşlar sokağa dökülmüş ve yüz binlerce kişinin katıldığı dev protestolara düzenlenmişti.