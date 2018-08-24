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Güney Kore eski cumhurbaşkanının 25 yıl hapis cezası onandı

Rüşvet skandalının patlamasıyla koltuğunu bırakmak zorunda kalan 66 yaşındaki Park Geun-hye, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından mahkum oldu

24 Ağustos 2018 Cuma 11:54
Güney Kore eski cumhurbaşkanının 25 yıl hapis cezası onandı

Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ın yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından aldığı ceza temyiz mahkemesinde onaylandı. Park Geun-hye 25 yıl hapse mahkum edildi.

66 yaşındaki eski lider nisan ayında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Geun-hye adının karıştığı yolsuzluk skandalı sebebiyle geçtiğimiz yıl görevden alınmıştı

Savcılar milyonlarca dolar rüşvet almak ve iş adamlarıyla çıkar ilişkisine girmek gibi 21 ayrı suçtan dolayı Park Geun-hye'nin 30 yıl hapsini istemişti.

Devlet yönetiminin tepesinde patlak veren rüşvet skandalının ortaya çıkmasının ardından Güney Koreli vatandaşlar sokağa dökülmüş ve yüz binlerce kişinin katıldığı dev protestolara düzenlenmişti.

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