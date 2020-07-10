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Güney Kore eski Devlet Başkanı yolsuzluktan 20 yıl hapse mahkum edildi

Güney Kore'nin bir önceki Devlet Başkanı Park Geun-hye, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sonucu 20 yıl hapse mahkum edildi.

10 Temmuz 2020 Cuma 14:27
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Güney Kore eski Devlet Başkanı yolsuzluktan 20 yıl hapse mahkum edildi

Güney Kore'nin önceki Devlet Başkanı ve 1962-1979 yılları arası ABD kuklası faşist askeri hükümetin başındaki Park Chung-hee'nin kızı Park Geun-hye, 20 yıl hapse mahkum edildi ve hükümetin kayıt dışı fonlarını yasadışı bir şekilde kullandığı için ağır bir para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore menşeli Yonhap'ın haberine göre, hakimler tarafından verilen kararda savcıların talep ettiği 30 yıl hapis cezası 20 yıla indirildi. 68 yaşındaki Park ayrıca 18 milyar Güney Kore wonu (yaklaşık 15 milyon dolar) para cezası ödemek zorunda kalacak.

2017'deki azlinden kısa bir süre sonra Park, gücünü kötüye kullanmak, rüşvet, hükümet sırlarını sızdırmak ve baskı ile suçlandı. Bir yıl sonra, 2018'de 24 yıl hapse mahkum edildi, ancak bu süre sonunda davasının yeni detaylarının ortaya çıkmasıyla 25 yıla çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreYolsuzluk
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