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Güney Kore gizli servisinin kurucusu öldü

Güney Kore gizli servisinin kurucusu ve eski başbakan Kim Jong-pil öldü

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:40
Güney Kore gizli servisinin kurucusu öldü

Seul'deki Soonçunhyang Üniversite Hastanesi yetkilisi Lee Mi-jong, Kim'in hastaneye getirildikten sonra yaşlılığa bağlı nedenlerden 92 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Kim Jong-pil'in "Güney Kore'nin modern siyasi tarihindeki izlerinin kolay silinmeyeceği" belirtildi.

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Ülkede Tümgeneral Park Çung-hee'yi iktidara getiren 1961 yılındaki darbenin düzenleyicilerinden emekli Yarbay Kim, Park'ın 1979 yılında suikast sonucu ölmesine kadar geçen sürede Kore Merkezi Haberalma Teşkilatını kurmuş ve yönetmişti. Kim ayrıca 1971-1975 yıllarında başbakanlık görevini yürütmüştü. 

Park'ın yönetimi sırasında 1973 yılında Kore Merkezi Haberalma Teşkilatı ajanlarının Tokyo'daki bir otelden kaçırdığı Güney Koreli muhalif Kim Dae-jung'un saflarına 1997 yılında katılan Kim Jong-pil, muhalif liderin devlet başkanı seçimini kazanmasına yardım etmişti. 

Emekli Yarbay Kim, 1998-2000 yılları arasında Kim Dae-jung yönetimi altında da başbakanlık görevi yapmıştı.

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Son Güncelleme: 23.06.2018 12:41
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