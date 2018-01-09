Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115220
ALTIN
159.005
DOLAR
3.7607
STERLİN
5.0879
EURO
4.4870
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Göz seyirmesini önlemek için...
Göz seyirmesini önlemek için...
En çok kağıt parayla bulaşıyor
En çok kağıt parayla bulaşıyor

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 'üst düzey' görüşme

Seul ve Pyongyang yönetimlerinden üst düzey temsilciler, iki yılın ardından tekrar diyalog masasına oturdu...

09 Ocak 2018 Salı 10:28
Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 'üst düzey' görüşme
banner10

Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladı.

İki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda tarafları beşer delege temsil etti.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın bir barış festivali haline getirilmesi ve iki Kore arasındaki bağların iyileştirilmesine yönelik ilk adım olması için toplantılarda çaba göstereceğiz." dedi.

Toplantıya ilişkin iyimser sinyaller veren Cho, müzakerelerin bir sonuca bağlanması noktasında "aceleci olmayacaklarını ve toplantıları sürdürebileceklerini" vurguladı.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon ise "İki Kore'nin samimi ve sadık bir tutum takınarak görüşeceği umuduyla burada bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada görüşmeler, Pyongyang yönetiminin balistik füze ve nükleer programı nedeniyle Kore Yarımadası'nda süren gergin atmosferde gerçekleşiyor.

Seul ile Pyongyang yönetimlerinden üst düzey temsilcilerin katıldığı diyalog toplantılarında Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'nin katılımının yanı sıra, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konularının masaya yatırılması bekleniyor.

İki ülke arasında bugün başlayan görüşme, Aralık 2015'ten bu yana Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerçekleşen ilk yüksek düzeyli toplantı olma özelliğini taşıyor.

Muhabir: Tevfik Durul 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
40'ı dolmadan partisi dağılıyor
40'ı dolmadan partisi dağılıyor
İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
Yahudi yerleşimciler öfkesini ağaçlardan çıkardı
Yahudi yerleşimciler öfkesini ağaçlardan çıkardı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim