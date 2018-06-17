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Güney Kore, kurtarılan Kuzey Koreli 4 denizciyi iade etti

Güney Kore, geçen hafta Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) kurtarılan 5 Kuzey Koreli denizciden 4'ünü ülkesine iade etti.

17 Haziran 2018 Pazar 14:15
Güney Kore, kurtarılan Kuzey Koreli 4 denizciyi iade etti

Yonhap ajansının bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Sokcho kenti açıklarında, motorundaki sorun nedeniyle akıntıya kapılmış gemileri, pazartesi günü, Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Kuzey Koreli 5 denizciden 4'ü Kuzey Kore'ye geri döndü.

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Denizcilerden birinin Güney Kore'ye iltica etmeyi planladığı belirtildi.

Kaynak, "Kurtarılan 5 Kuzey Koreliden 4'ünü, kendi istekleriyle ülkesine gönderdik." dedi.

Bazı gözlemciler, Kuzey Kore'nin, denizcilerden birinin Güney'de kalma kararına sert tepki gösterebileceği değerlendirmesinde bulundu

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