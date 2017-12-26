Güney Kore uzun menzilli radar projesini iptal etti

Güney Kore, yerel bir şirketin geliştirdiği uzun menzilli radar sistemi projesini iptal etti.

Savunma Tedarik Programı Yönetimi (DAPA) tarafından yapılan açıklamaya göre, DAPA yerel bir savunma şirketiyle eski Air Force radarlarının yerine yeni radarlar inşa etmesi için imzaladığı anlaşmayı iptal etti.

Şirket tarafından geliştirilen radarın 2014'te yapılan çalışma testini geçemediği hatırlatılan açıklamada, sistemde birden çok radar bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma şartlarının da ihlal edildiğinin tespit edilmesi üzerine, projenin iptaline ve yeni baştan geliştirilmesine karar verildiği ifade edildi.

