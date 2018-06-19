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Güney Kore ve ABD'den ortak tatbikatı askıya alma kararı

Güney Kore ve ABD, ağustos ayında yapılması planlanan Ulchi Özgürlük Koruyucu (UFG) isimli ortak tatbikatı askıya almayı kararlaştırdı.

19 Haziran 2018 Salı 12:22
Güney Kore ve ABD'den ortak tatbikatı askıya alma kararı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakın iş birliğinin ardından Güney Kore ve ABD, ağustos ayında düzenlenmesi planlanan savunma tatbikatı UFG'ye ilişkin planlanan tüm faaliyetleri askıya almayı kararlaştırdı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Güney Kore ve ABD, ek önlemler üzerinde istişareleri sürdürmeyi planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, diğer müttefik eğitim tatbikatlarıyla ilgili henüz herhangi bir karar bulunmadığını belirtti.

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Savunma Bakanlığı Sözcüsü ChoiHyun-soo, hükümetin, kararın Kuzey Kore ile görüşmelere ivme kazandırmaya yardımcı olacağına inandığını belirtti.

Pentagon Sözcüsü Dana White, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın bağlılıklarıyla uygun ve müttefikimiz Güney Kore ile uyum içinde ABD, ağustos ayındaki tüm savunma amaçlı savaş oyunu planlarını durdurmuştur." ifadesini kullanmıştı. White, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin bu hafta içinde bir araya gelerek ABD ile Güney Kore askeri tatbikatlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını aktarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, Kore Yarımadası'nda Güney Kore ile gerçekleştirdikleri askeri tatbikatları durduracaklarını açıklamıştı.

Trump ve Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varıldığı belirtilmişti.

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