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Güney Kutbu'nda endişelendiren sıcaklık artışı

Güney Kutbu'nda sıcaklığın küresel ortalamaya göre 3 kat daha fazla yükseldiği tespit edildi.

30 Haziran 2020 Salı 13:36
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Güney Kutbu'nda endişelendiren sıcaklık artışı

CNN'deki habere göre, Yeni Zelanda'da Wellington Üniversitesi İklim Bilimi Bölümünden Kyle Clem ve ekibi, Güney Kutbu'ndaki meteoroloji istasyonu verilerini inceledi.

Çalışmada 1989-2018'de Güney Kutbu'ndaki sıcaklığın yaklaşık 1,8 derece yükseldiği, bunun da her 10 yıl için yaklaşık 0,6 derece artışa karşılık geldiği ifade edildi. Clem ve ekibi, bu değerlerin Güney Kutbu'nun son 30 yılda dünyanın diğer bölgelerine göre 3 kat daha fazla ısındığını gösterdiğine işaret etti.

Clem, yaptığı açıklamada, Güney Kutbu'nun eskiden sıcaklıktan etkilenmediğini ama yaptıkları çalışmanın artık durumun böyle olmadığını gösterdiğini belirtti.

Çalışmada bu sıcaklık artışının Antarktika'daki buz örtüsünün daha fazla erimesine neden olabileceği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KutbuKüresel Isınma
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