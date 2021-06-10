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Güney Okyanusu resmileşti: Okyanus sayısı 5'e yükseldi

Antarktika'nın etrafını çevreleyen devasa su kütlesine Güney Okyanusu adı verildi. Uzun süredir tartışmalara neden olan okyanusun tanınmasıyla Dünya üzerindeki okyanus sayısı da beşe yükseldi.

10 Haziran 2021 Perşembe 08:58
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Güney Okyanusu resmileşti: Okyanus sayısı 5'e yükseldi

Birçok bilim insanının uzun süredir varlığını kabul ettiği okyanusta resmi adımlar atıldı.

Antarktika'nın etrafını çevreleyen devasa denize Güney Okyanusu adı verildi. Güney Okyanusu küresel ısınma nedeniyle tehlike altında olan Antarktika'nın etrafında bir daire çiziyor.

National Geographic Topluluğu Coğrafya Uzmanı Alex Tait, "Güney Okyanusu uzun süredir bilim insanları tarafından tanınıyordu. Ancak uluslararası bir anlaşma olmadığı için şimdiye kadar resmi olarak tanımamıştık.

Bir su kütlesinin okyanus sayılabilmesi için kendine has coğrafi özelliklerinin bulunması gerekiyor. Bilim dünyasında Güney Okyanusu'nun Pasifik ve Atlantik Okyanuslarından sadece daha biraz daha soğuk olup olmadığı yönünde bir tartışma yaşanıyordu.

Bir grup suyun karakterinin diğer iki okyanustan farklı olmadığını sadece soğuk olduğunu söylese de Güney Okyanusu'nun varlığını kabul eden araştırmacılar Antarktika'nın çevresindeki suların farklı olduğunu iddia ediyordu.

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nde deniz bilimcisi olarak görev yapan Seth Sykore-Bodie, Güney Okyanusu için şu ifadeleri kullanıyor: Oraya gitmiş olan herkes onun büyüleyiciliğini açıklamaya çalışırken zorlanır. Ama herkesin hemfikir olduğu şey orada buz dağları daha mavi, hava daha soğuk, dağlar daha ürkütücü ve görüntü hiçbir yerde olmadığı kadar çekicidir.

SUYUN FARKLI OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Okyanuslar devasa su kütleleridir. Örneğin bir bölgeye baraj yapıldığı zaman iklimin değiştiği gözlemlenir. Okyanusların her biri milyonlarca baraja ev sahipliği yapabilecek büyüklüke. Bu su kütleleri bulundukları bölgenin iklimini belirleyebiliyor.

Yani suyun farklı olması aynı zamanda orada ekolojik sınıflandırmanın da farklı olduğu anlamına geliyor. Güney Okyanusu Atlantik ve Pasifik'in sadece biraz daha soğuk sularından oluşmuyor; aksine kendi sularıyla bölgenin doğasını belirliyor.

GÜNEY OKYANUSU'NIN COĞRAFİ KONUMU

Devasa buzlarla kaplı Antrarktika'nın etrafını kaplayan Güney Okyanusu çoğunlukla 60 derece güney enleminin üzerindeki alanları kaplıyor. Sadece Güney Amerika'nın yakınlarındaki Drake Boğazı ve Scotia Denizi 60 derece enleminin dışına taşmasına rağmen Güney Okyanusu'na dahil edilmeyen bölgeler oldu. Ayrıca diğer bütün okyanuslar kendilerini çevreleyen kıtalara göre adlandırıldı. Güney Okyanusu ise bir kıtanın etrafını çevirerek, muadillerinden ayrılıyor.

DİĞER OKYANUSLAR

Arktik Okyanusu; Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzeylerinde yer alan, Kuzey Kutbu'nu kapsayan, buzlarla kaplı bir okyanustur.

Atlas Okyanusu veya Atlantik, Büyük Okyanus'tan sonraki en büyük ikinci okyanustur. Bir zamanlar tek parça olan ana kıtanın bölünmesiyle oluşmuştur. Avrupa ve Afrika'yı Amerika Kıtası'ndan ayırır.

Hint Okyanusu, kuzeyde Asya, batıda Afrika ve Arabistan Yarımadası, doğuda Malezya Yarımadası, Sunda Adaları ve Okyanusya tarafından çevrilen, dünyanın üçüncü büyük okyanusudur. Agulhas Burnu'nun güneyinde 20° Doğu boylamının geçtiği yerde Atlas Okyanusu'ndan; 147° Doğu boylamının geçtiği yerde de Pasifik Okyanusu'ndan ayrılır. En kuzeyde Basra Körfezi'nde, 30° enlemine kadar uzanır.Dünya sularının %20'sini kapsar. Afrika'dan Avustralya'ya kadar okyanusun genişliği 10.000 kilometre kadardır. Bu alanda yaklaşık olarak 73.566.000 km² yer kaplar. Hacminin yaklaşık olarak 292.131.000 km³ olduğu tahmin edilmektedir.

Büyük Okyanus veya Pasifik Okyanusu, Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasındadır.

Anahtar Kelimeler:
AntarktikaGüney OkyanusuOkyanus
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