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Güney ve Kuzey Kore arasında görüşme

Güney Kore ve Kuzey Kore, Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Kuzey'den "Moranbong" müzik grubunun gitmesi planını görüştü...

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:12
Güney ve Kuzey Kore arasında görüşme
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Güney Kore ve Kuzey Kore, Pyongyang yönetiminin gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na bir müzik grubu gönderme planını görüşmek üzere bir araya geldi.

Yonhap ajansı, iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde gerçekleşen toplantıda, Kuzey Kore'nin "Moranbong" isimli kız müzik grubunun gelecek ay PyeongChang'a gitmesi planının görüşüldüğünü duyurdu.

Toplantıda, kaç sanatçının katılacağı, seyahat rotaları, performans programları, mekan ve sahne koşulları dahil bazı ayrıntılar ele alındı. 

Kuzey'in baş temsilcisi Kwon Hyok-bong, toplantının başında, "Büyük bir senfoninin coşkuyla karşılanacağına inanıyoruz. Bu bağlamda müzik grubunun Güney'de iyi bir performans göstermesine yardımcı olacak şekilde görüşmelerin sorunsuz geçmesini ümit ediyoruz." dedi.

Kuzey Kore'de 2012'de kurulan ve üyeleri Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından bizzat seçilen Moranbung grubu, Batı müziği ile Pyongyang propaganda şarkılarını bir araya getiriyor.

ABD, OLİMPİYATLAR ÖNCESİ BÖLGEDEKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Bu arada ABD, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları öncesinde, Kore Yarımadası'na, hayalet tipi bombardıman uçakları, bir uçak gemisi ve yeni bir amfibi hücum gemisi gönderiyor. 

ABD askeri yetkilileri, uçak ve gemilerin, rutin eğitim ve planlanan güncellemeler için bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde ise bu durum, "Koreler arasında ısınan bağlara soğuk su serpmek" şeklinde değerlendirildi.

Gazete, "ABD, Kuzey Kore nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçene kadar maksimum yaptırım ile baskıyı azaltmayacağına dair sözünü yineliyor. Uzlaşma atmosferine soğuk su serpiyor." yorumuna yer verdi.

Kuzey Kore, aynı zamanda, "Olimpiyatlara heyetimizi taşıyacak tren ve otobüsün hala Pyongyang'da olduğunu bilmeliler." ifadesini kullanarak, olimpiyatlara katılma kararının değişebileceği uyarısında bulundu.

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