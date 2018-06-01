Güney ve Kuzey Kore askeri alanda görüşme yapacak

Güney Kore ve Kuzey Kore, general düzeyinde askeri alanda görüşmelerde bulunmak üzere 14 Haziran'da toplantı yapılmasını kararlaştırdı.

Yonhap ajansının haberine göre,Güney ve Kuzey Kore'den yetkililer Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, gerilimi azaltma çabaları çerçevesinde, 14 Haziran'da general düzeyinde askeri görüşmeler yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Öte yandan iki ülke yetkilileri, Kızılhaç'la ilgili toplantının da 22 Haziran'da yapılması konusunda anlaşmaya vardı.