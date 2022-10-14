Günlerce bodrum katında mahsur kaldı, işkence gördü!

Missouri eyaletinde ismi açıklanmayan bir kadın yolda yürüdüğü sırada tanımadığı bir adam tarafından kaçırıldığını iddia etti. Haslett’in kurbanı olduğunu iddia eden kişi Eylül ayının başından 7 Ekim'deki kaçışına kadar kendisini defalarca kırbaçladığı ve tecavüz ettiği evinde kelepçeli ve onun tarafından hapsedildiğini söyledi. İradesi dışında götürülen kadın adamın çocuğunu okula götürdüğü sırada kaçtığını ve komşulardan yardım istediğini dile getirdi. Boynundaki tasma ve iç çamaşırıyla hapsedildiği evin çevresindeki zilleri çalarak yardım isteyen kadın polise yaşadıklarını anlattı.

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Haslett, Excelsior Springs'te 22 yaşındaki bir kadını kaçırma ve tecavüz suçlamalarının ardından Clay County Devre Mahkemesi'ne çıktı. Savcılık belgeleri, Haslett'in özellikle birini rehin tutmak için çiftlik tarzı konutunda bodrum katında küçük bir oda tasarladığını iddia etti. Mağdurun ifadelerinin sonrasında Haslett’in başka kurbanları olduğunu da düşünmeye başlayan polis olayı derinlemesine araştırdıklarını ifade etti.