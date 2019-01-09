Günlerdir denizin ortasında aç susuz bekliyorlardı… Sonunda izin çıktı!

İtalya, Malta ve diğer AB ülkelerinden güvenli liman taleplerine ret yanıtı alan gemiler haftalardır Malta karasularında bekliyor. AB’nin en küçük ülkesi olan Malta, 2018’in son haftasında askeri gemilerinin kurtardığı 249 kişi ve başka sığınmacıları öteki AB üyelerinin almasını istiyor.

Sea Watch 3 yardım programının yetkilisi Kim Heaton-Heather yardım gemisinde Reuters’a yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir tek çözüm Avrupa çapında bir çözüm olmalı. Herkes kendi sorumluluğunu üstünden atmaya çalışıyor” dedi.

Muscat açıklamayı bugün yaptı.

Sea Watch 3 tarafından kurtarılan bir Nijeryalı sığınmacı, “Çocuklar hasta… Dalgalardan kimse uyuyamıyor. Burada yavaş yavaş ölüyoruz” demişti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, öteki AB ülkelerinin de katılması şartıyla 50 sığınmacı alabileceklerini söyledi. Hollanda da belli sayıda göçmen alacak.

İki gemide 49 mülteci bulunuyor.

İtalya’nın göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bir tek sığınmacıyı bile ülkeye almayı kabul etmiyor.

Başbakan Giuseppe Conte ise eğer Malta gemilerin yanaşmasına izin verirse, az sayıda sığınmacı alabileceklerini söylemişti.

Bir Alman insan hakları grubunun denetimindeki Sea Watch 3 adlı gemi, 22 Aralık’ta Libya açıklarında batma tehlikesi geçiren bir tekneden 32 kişiyi kurtarmıştı. Yine bir Alman hayır kurumuna bağlı Sea Eye da, 29 Aralık’ta 17 sığınmacıyı denizden kurtardı.