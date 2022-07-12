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Günlük burç yorumları / 12 Temmuz 2022

Astrolog Murat İpek'ten 12 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

12 Temmuz 2022 Salı 09:01
605 Okunma
Günlük burç yorumları / 12 Temmuz 2022
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Koç

Kendinize olan inancınız daha yoğun olabilir, inandıklarınızı savunmakta başarılı olabilirsiniz.

Boğa

Endişeye neden olan duygu ve düşüncelerden arınma vakti. Başkalarının üzerinden ilgiyi çekip kendinize odaklanarak anın tadını çıkarabilirsiniz.

İkizler

Yalnız kalmak yerine sevdiklerinizle bir arada olmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı hassasiyet duyabilir, duygusal kararlar alabilirsiniz.

Yengeç

Çalışma isteğiniz bugün oldukça yüksek, başarılı işlere imza atabilir, saygı duyulacak hareketlerde bulunabilirsiniz.

Aslan

Sosyal hayatın ve keyif veren her şeyin kollarına kendinizi bırakabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak için uygun bir gün.

Başak

Ev ve aile konularında çözüme ulaştırılması gereken konularda başarılı olabilirsiniz. Duygularınızı bir yük gibi görmemelisiniz.

Terazi

Aynı anda pek çok projeyi yürütmeye çalışabilir, kısa yolculuklarda bulunabilirsiniz.

Akrep

Finansal konularda şanslısınız. Aradığınız destek hayatınızdaki kadın figürlerinden gelebilir.

Yay

Çevrenizin takdir ve beğenisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Coşkulu ruh haliniz fikirlerinizi daha açık kılabilir.

Oğlak

Enerjinizi idealize ettiğiniz konulara harcayabilir, daha kapalı ancak istikrarlı ilerleyebilirsiniz.

Kova

Duygusal anlamda rahatlayabilir, arkadaşlarınızla yolculuklarda bulunabilirsiniz.

Balık

Mesleki açıdan görünür bir başarı elde edebilirsiniz. İş hayatı ve özel hayat arasında denge kurmanız gerekebilir.

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Astrolog Murat İpekGünlük Burç Yorumları
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