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Günlük burç yorumları / 13 Ağustos 2022

Astrolog Murat İpek'ten 13 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:03
258 Okunma
Günlük burç yorumları / 13 Ağustos 2022


Koç

İnzivaya çekilmek isteyebilir, içsel dünyanızla baş başa vakit geçirebilirsiniz.


Boğa


Kalıcı hedeflerin peşine düşebilir, arkadaşlarınızdan inisiyatif alacağınız toplantılar dizenleyebilirsiniz.


İkizler

Eğitim ve kariyer hayatına ebeveynlerinizden destek görebilirsiniz. İlhamınızı doğru şekilde yönlendirecek aktivitelerde bulunabilirsiniz.

Yengeç

Yeni eğitimler ve yeni yollar yapma fikrinin cazibesine kapılabilirsiniz. Olumlu görüşmeler yapabilirsiniz.

Aslan 

Duygusal anlamda derinliğe ihtiyacınız olabilir, romantik paylaşımlarda bulunmak için istekli olabilirsiniz.

Başak

Özel hayatınızda sizi dengeleyecek ve merhamet edecek konuşmalarda bulunabilirsiniz.

Terazi

Rutinlerinizde değişikliğe gidebilir, her zamanki çizginizin dışına çıkabilirsiniz.

Akrep

Aşk hayatında hareketlenmeler olabilir, karşı cinsin ilgisini çekebileceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz.

Yay

Ev ve aile yaşamında gidermeniz gereken ikilikler olabilir, adil ve tarafsız tavrınızı göstereceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Oğlak

Kısa yolculuklar edebilir, farklı mekan ziyaretlerinde bulunabilirsiniz. Su kenarında olmak iyi hissettirebilir.

Kova

Duygusal anlamda iyi hissettirecek maddi harcamalar yapabilir, kişisel gelişiminizle ilgilenebilirsiniz.

Balık

Sezgisel algılayışınız her zamankinden daha güçlü olabilir, telepati yaparcasına konuşmadan anlaşabilirsiniz.

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