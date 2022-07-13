Günlük burç yorumları / 13 Temmuz 2022

Koç
Yetenekleriniz doğrultusunda ilgi odağınız her an değişebilir, en yetkin olduğunuz alanı bulup ona odaklanmalısınız.
Boğa
İnançlarınızı ve uğruna çalıştığınız konuları gözden geçirme gereği duyabilirsiniz. Şüphelenmeniz, şüphelerinizin doğru olduğu anlamına gelmez.
İkizler
Borç harç ve gelir gider dengesini sağlamak için oldukça uygun bu Dolunay. Sürpriz desteklerle karşılaşabilirsiniz.
Yengeç
İkili ilişkilerde hesaplaşmalar söz konusu. Ben/biz sınırları yeniden çiziliyor.
Aslan
İş hayatında proje ve çalışmaların yığılması olası. Daha çok efor sarf edip çalışmanız bazı kararlarınızı sorgulatabilir.
Başak
Rahatınıza ve keyfinize düşkünlük gösterebilirsiniz, ancak bu düşkünlük aksaklıklara sebebiyet verebilir.
Terazi
Gereksiz uzayan konuları bitirmek için elverişli ortamlarda bulunabilirsiniz. Kişisel arzularınız ön planda.
Akrep
Ani kararlar alabilir, daha sakin ve sıradan hissedeceğiniz bir döneme girebilirsiniz.
Yay
Ortak çalışmalar ve finansal konular gündeminizde olabilir, duygusal güvenliğinizi maddiyatla desteklemek isteyebilirsiniz.
Oğlak
Çevrenize gard alarak ilerlemeniz gerekiyorsa bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben demekten çekinmeyeceğiniz bir Dolunay.
Kova
Yalnız kalma ihtiyacı duyabilir, içsel enerjinizi çalışma hayatına aktararak yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
Balık
Sosyal gruplarda fedakar, aile içi konularda daha sorumlu olabilirsiniz. Sevdikleriniz için oldukça atılgan hissedebilirsiniz.