Günlük burç yorumları / 13 Temmuz 2022

Koç

Yetenekleriniz doğrultusunda ilgi odağınız her an değişebilir, en yetkin olduğunuz alanı bulup ona odaklanmalısınız.

Boğa

İnançlarınızı ve uğruna çalıştığınız konuları gözden geçirme gereği duyabilirsiniz. Şüphelenmeniz, şüphelerinizin doğru olduğu anlamına gelmez.

İkizler

Borç harç ve gelir gider dengesini sağlamak için oldukça uygun bu Dolunay. Sürpriz desteklerle karşılaşabilirsiniz.

Yengeç

İkili ilişkilerde hesaplaşmalar söz konusu. Ben/biz sınırları yeniden çiziliyor.

Aslan

İş hayatında proje ve çalışmaların yığılması olası. Daha çok efor sarf edip çalışmanız bazı kararlarınızı sorgulatabilir.

Başak

Rahatınıza ve keyfinize düşkünlük gösterebilirsiniz, ancak bu düşkünlük aksaklıklara sebebiyet verebilir.

Terazi

Gereksiz uzayan konuları bitirmek için elverişli ortamlarda bulunabilirsiniz. Kişisel arzularınız ön planda.

Akrep

Ani kararlar alabilir, daha sakin ve sıradan hissedeceğiniz bir döneme girebilirsiniz.

Yay

Ortak çalışmalar ve finansal konular gündeminizde olabilir, duygusal güvenliğinizi maddiyatla desteklemek isteyebilirsiniz.

Oğlak

Çevrenize gard alarak ilerlemeniz gerekiyorsa bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben demekten çekinmeyeceğiniz bir Dolunay.

Kova

Yalnız kalma ihtiyacı duyabilir, içsel enerjinizi çalışma hayatına aktararak yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

Balık

Sosyal gruplarda fedakar, aile içi konularda daha sorumlu olabilirsiniz. Sevdikleriniz için oldukça atılgan hissedebilirsiniz.