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Günlük burç yorumları / 13 Temmuz 2022

Astrolog Murat İpek'ten 13 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:16
162 Okunma
Günlük burç yorumları / 13 Temmuz 2022
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Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 2

Koç

Yetenekleriniz doğrultusunda ilgi odağınız her an değişebilir, en yetkin olduğunuz alanı bulup ona odaklanmalısınız.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 3

Boğa

İnançlarınızı ve uğruna çalıştığınız konuları gözden geçirme gereği duyabilirsiniz. Şüphelenmeniz, şüphelerinizin doğru olduğu anlamına gelmez.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Borç harç ve gelir gider dengesini sağlamak için oldukça uygun bu Dolunay. Sürpriz desteklerle karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

İkili ilişkilerde hesaplaşmalar söz konusu. Ben/biz sınırları yeniden çiziliyor.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 6

Aslan

İş hayatında proje ve çalışmaların yığılması olası. Daha çok efor sarf edip çalışmanız bazı kararlarınızı sorgulatabilir.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 7

Başak

Rahatınıza ve keyfinize düşkünlük gösterebilirsiniz, ancak bu düşkünlük aksaklıklara sebebiyet verebilir.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Gereksiz uzayan konuları bitirmek için elverişli ortamlarda bulunabilirsiniz. Kişisel arzularınız ön planda.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Ani kararlar alabilir, daha sakin ve sıradan hissedeceğiniz bir döneme girebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 10

Yay

Ortak çalışmalar ve finansal konular gündeminizde olabilir, duygusal güvenliğinizi maddiyatla desteklemek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Çevrenize gard alarak ilerlemeniz gerekiyorsa bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben demekten çekinmeyeceğiniz bir Dolunay.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 12

Kova

Yalnız kalma ihtiyacı duyabilir, içsel enerjinizi çalışma hayatına aktararak yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (13 Temmuz 2022) - 13

Balık

Sosyal gruplarda fedakar, aile içi konularda daha sorumlu olabilirsiniz. Sevdikleriniz için oldukça atılgan hissedebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
KoçBoğaYengeçIkizlerAslanBaşakTeraziKovaAkrepYayOğlakBalıkAstrolog Murat İpekBurcu Yorumları
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