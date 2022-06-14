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Günlük burç yorumları / 14 Haziran 2022

Astrolog Murat İpek'ten 14 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

14 Haziran 2022 Salı 19:14
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Günlük burç yorumları / 14 Haziran 2022
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Koç

Eğitime daha yoğun odaklanabilir, ilerlemek istediğiniz alanlarda kendinize daha çok güvenebilirsiniz.

Boğa

Çevrenizin ihtiyaçları ve istekleriyle kendi durumunuz arasında bir uyum sağlamanız gerekebilir.

İkizler

Yapmanız gereken uzlaşılarda şanslısınız. Hakkın gözetildiği, adaletli kararlar yüzünüzü güldürebilir.

Yengeç

Belli bir süreci kapsayan değişimler ilginizi çekebilir. Sağlığınızı geliştirmek için birtakım alışkanlıklardan uzaklaşabilirsiniz.

Aslan

Yapmak istediğiniz projeler sekteye uğrayabilir, kendinizle daha çok ilgilenebilirsiniz.

Başak

Mülkiyet konularında aile içi anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları yaşanabilir.

Terazi

Olaylar sıradan ve sakin bir şekilde ilerliyor. Artık tamam dediğiniz konularda anlaşma imzalayabilirsiniz.

Akrep

Samimiyetle ve içtenlikle değerli hissedeceğiniz, hoş hatıralara sahip olabileceğiniz deneyimlere açıksınız.

Yay

Atılgan ve girişken olduğunuz konularda etrafın sesine kulak tıkarken kendinizi duymakta zorlanabilirsiniz. Başarılı olmanız diğerlerine gösterdiğiniz anlayışla bir olabilir.

Oğlak

Çalışmalarınız hız kazanabilir, kimselere belli etmeden büyük işlerin peşinde olabilirsiniz.

Kova

Başkalarının hayatlarıyla ve ihtiyaçlarıyla ilgilenebilir, çeşitli yardımlar ve organizasyonlarda bulunabilirsiniz.

Balık

İleriye doğru adım atmak isteyebilirsiniz. Seçeneklerin yoğunluğu kafa karışıklığına sebebiyet verebilir, enine boyuna düşünün derim.

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