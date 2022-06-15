Günlük burç yorumları / 15 Haziran 2022

Koç
Mesleki anlamda kendinizi yükseltmek isteyebilirsiniz. Pozisyon veya iş yeri değiştirme düşüncesi olabilir.
Boğa
Gerçekçi hayaller, somut istekler ve maddesel kaygılar ön planda olabilir. Tuttuğunuzu koparmak için çaba sarf edebilirsiniz.
İkizler
Duygusal ilişkileri bitirme, kendinizi yansıtabileceğiniz alanlara yönelme eğiliminde olabilirsiniz.
Yengeç
Tanınırlığınızı artıracak faaliyetlerde bulunabilir, yeni ilişkilere istek duyabilirsiniz.
Aslan
İdare etmeniz gereken projeler ve işler gündeminizde yer alabilir. Somut sonuçlar elde etme arzusu duyabilirsiniz.
Başak
Finansal spekülasyonlar odağınızda olabilir. Evinizi daha konforlu ve lüks hale getirmek için harcamalar yapabilirsiiniz.
Terazi
Taşınma kararı alabilirsiniz. Ailenizle yeni bir gayrimenkul edinmeniz olası.
Akrep
Geçmişin penceresinden bakmak yeterince objektif olmanızın önüne geçebilir. İletişimde fevri ifadelerden kaçının derim.
Yay
Duygusal güvenlik sağlamak ve güvenli işler yapmak önceliğiniz olabilir. Hayatınızdaki kadınlardan yardım almanız olası.
Oğlak
Kendinizi ifade etmekten ve ortaya koymaktan endişe duyabilirsiniz. Mükemmelliyetçi bir yapıda olmanız mümkün.
Kova
Sempatik ve insancıl tavırlarınızı daha az kişiye göstermeyi tercih edebilirsiniz.
Balık
Başkaları tarafından yeterince anlaşılmayabilirsiniz. Bu durum haksız eleştirilere yol açabilir.