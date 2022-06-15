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Günlük burç yorumları / 15 Haziran 2022

Astrolog Murat İpek'ten 15 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

15 Haziran 2022 Çarşamba 20:28
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Günlük burç yorumları / 15 Haziran 2022
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Koç

Mesleki anlamda kendinizi yükseltmek isteyebilirsiniz. Pozisyon veya iş yeri değiştirme düşüncesi olabilir.

Boğa

Gerçekçi hayaller, somut istekler ve maddesel kaygılar ön planda olabilir. Tuttuğunuzu koparmak için çaba sarf edebilirsiniz.

İkizler

Duygusal ilişkileri bitirme, kendinizi yansıtabileceğiniz alanlara yönelme eğiliminde olabilirsiniz.

Yengeç

Tanınırlığınızı artıracak faaliyetlerde bulunabilir, yeni ilişkilere istek duyabilirsiniz.

Aslan

İdare etmeniz gereken projeler ve işler gündeminizde yer alabilir. Somut sonuçlar elde etme arzusu duyabilirsiniz.

Başak

Finansal spekülasyonlar odağınızda olabilir. Evinizi daha konforlu ve lüks hale getirmek için harcamalar yapabilirsiiniz. 

Terazi

Taşınma kararı alabilirsiniz. Ailenizle yeni bir gayrimenkul edinmeniz olası.

Akrep

Geçmişin penceresinden bakmak yeterince objektif olmanızın önüne geçebilir. İletişimde fevri ifadelerden kaçının derim.

Yay

Duygusal güvenlik sağlamak ve güvenli işler yapmak önceliğiniz olabilir. Hayatınızdaki kadınlardan yardım almanız olası.

Oğlak

Kendinizi ifade etmekten ve ortaya koymaktan endişe duyabilirsiniz. Mükemmelliyetçi bir yapıda olmanız mümkün.

Kova

Sempatik ve insancıl tavırlarınızı daha az kişiye göstermeyi tercih edebilirsiniz.

Balık

Başkaları tarafından yeterince anlaşılmayabilirsiniz. Bu durum haksız eleştirilere yol açabilir.

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