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Günlük burç yorumları / 16 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 16 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:41
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Günlük burç yorumları / 16 Temmuz 2022)
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Koç

Tek bir ideal ve fikre bağlılıktan ziyade kendinize uygun alanlar arayışında olabilirsiniz.

Boğa

Kamusal veya sosyal alanlardaki değişime duyarlı olabilirsiniz. Esnek olmanız gereken durumlar söz konusu olabilir.

İkizler

Kişisel gelişiminiz veya aldığınız kararlar üzerinde hayatınızdaki kadınlar etkili olabilir. Aynı zamanda destek görme potansiyeline sahipsiniz.

Yengeç

Uzun seyahat fikri cezbedici gelebilir, yeni planlar yapabilirsiniz. Tanınmaya dair planlarınız varsa girişimleriniz olumlu sonuç verebilir.

Aslan

Kendinizi fazla açığa vurulmuş hissedebilir, bu yüzden de özel hayatı toplumsal hayata tercih edebilirsiniz.

Başak

İlişki ve ortaklıklarınızda düşlediğiniz istikrarın peşine düşebilirsiniz. Muntazam olmasını arzuladığınız parçaları tamamlayabilirsiniz.

Terazi

Bulunduğunuz konumda hatrı sayılır bir saygınlık elde etme imkanına sahip olabilirsiniz.

Akrep

Dramatik duygulara yatkınlığınız olabilir, bu sayede romantik duyguları açığa çıkarabilirsiniz. Eğlenip güleceğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz.

Yay

Aile içi iletişim ve etkileşim ihtiyacınız yoğun olabilir. İlham almaya ve aktif olmaya isteklisiniz.

Oğlak

Teknolojiyle iç içe olabilir, bu alanlarda çalışan kişilerle vakit geçirebilirsiniz.

Kova

Sıradışı işlerden para kazanabilir, farklı alanlarda kendinize özgü çalışmalar yaratabilirsiniz.

Balık

Duygulardan ziyade akılla hareket edebilir, baskı altında olmaktan kaçınabilirsiniz.

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