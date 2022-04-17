Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022)

Koç

Gizeme ve bilinmeyene duyduğunuz istek artabilir, keşfetmediğiniz alanlara yönelebilirsiniz.

Boğa

Eşiniz ya da partneriniz ile birbirinizin derinliklerinde kaybolma zamanı. İlişkilerinizi ilerletmek için fırsatlar bulabilirsiniz.

İkizler

Sahip olduğunuz işe gösterdiğiniz hırsın yüksek olması sosyal hayatınızla arasında denge kurmanızı zorlaştırabilir.

Yengeç

Karşı cinsten gelen beğeni ve iltifatları keyifle kabul edebilir, yeni aşklara ve ilişkilere yelken açabilirsiniz.

Aslan

Aileden gelen gayrimenkuller gündeminizde olabilir. Sahip olduğunuz kaynakları büyütebilirsiniz.

Başak

Kısa vadeli planlarınızı gerçekleştirmek için elinizi cebinize atma vakti. Telefon trafikleri sizi tatmin edici şekilde sonuçlanabilir.

Terazi

Aklınız biz derken kalbiniz ben diyor olabilir. Önceliğinizi, sınırlarınızı ve standartlarınızı güncellemeniz gerekebilir.

Akrep

Duygularınızı ve fikirlerinizi çok rahat dile getirebilirsiniz. Yeni insanlar ve ilişkiler kapıda.

Yay

Derin düşünceler ve gizli düşmanlar söz konusu olabilir. Sezgilerinize daha çok kulak verin derim.

Oğlak

Kıskançlık krizleri, tam bilme ve tam yapma arzunuz bugün sizi biraz sıkabilir. Fevri ve asi olmamaya özen gösterin.

Kova

İşin içinden çıkamadığınız durumlarda yardım almayı veya danışmayı deneyin. Otoritelerinizin yol göstermesine izin vermeyi deneyin.

Balık

Alımlı halleriniz ve capcanlı enerjiniz ruhunuzu tazeleyen haberlerin müjdecisi olabilir. Sıkı çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz.