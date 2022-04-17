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Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 17 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

17 Nisan 2022 Pazar 08:48
183 Okunma
Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022)

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 2

Koç

Gizeme ve bilinmeyene duyduğunuz istek artabilir, keşfetmediğiniz alanlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 3

Boğa

Eşiniz ya da partneriniz ile birbirinizin derinliklerinde kaybolma zamanı. İlişkilerinizi ilerletmek için fırsatlar bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 4

İkizler

Sahip olduğunuz işe gösterdiğiniz hırsın yüksek olması sosyal hayatınızla arasında denge kurmanızı zorlaştırabilir.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Karşı cinsten gelen beğeni ve iltifatları keyifle kabul edebilir, yeni aşklara ve ilişkilere yelken açabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 6

Aslan

Aileden gelen gayrimenkuller gündeminizde olabilir. Sahip olduğunuz kaynakları büyütebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 7

Başak

Kısa vadeli planlarınızı gerçekleştirmek için elinizi cebinize atma vakti. Telefon trafikleri sizi tatmin edici şekilde sonuçlanabilir.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 8

Terazi

Aklınız biz derken kalbiniz ben diyor olabilir. Önceliğinizi, sınırlarınızı ve standartlarınızı güncellemeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 9

Akrep

Duygularınızı ve fikirlerinizi çok rahat dile getirebilirsiniz. Yeni insanlar ve ilişkiler kapıda.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 10

Yay

Derin düşünceler ve gizli düşmanlar söz konusu olabilir. Sezgilerinize daha çok kulak verin derim.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Kıskançlık krizleri, tam bilme ve tam yapma arzunuz bugün sizi biraz sıkabilir. Fevri ve asi olmamaya özen gösterin.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 12

Kova

İşin içinden çıkamadığınız durumlarda yardım almayı veya danışmayı deneyin. Otoritelerinizin yol göstermesine izin vermeyi deneyin.

Günlük burç yorumları (17 Nisan 2022) - 13

Balık

Alımlı halleriniz ve capcanlı enerjiniz ruhunuzu tazeleyen haberlerin müjdecisi olabilir. Sıkı çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz.

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