Günlük burç yorumları / 18 Eylül 2022

KOÇ

Ailenizle fazladan alâkadar olabilirsiniz. Ev yaşamı ve düzeniyle ilgili fikirlerinizi gerçekleştirecek fırsatlar yaratabilirsiniz.

BOĞA

Yeni bir dil öğrenme arzusunda olabilirsiniz, yakın çevrenizde hoş etkileşimler yaşanması muhtemel.

İKİZLER

Gelirlerinizde hızlanma, ani kayıplar yaşanabilir. Finansal konularda acele davranmamakta fayda var.

YENGEÇ

Duygusal anlamda beslenmeye ve bir bütünün par.ası olarak hissetmeye ihtiyacınız olabilir. Tonere edebileceğinizden fazlasını vermemeye dikkat etmenizde fayda var.

ASLAN

Başkalarından sakladığınız ve zamanla unuttuğunuz bazı duygular başka şekillerde baskın gelebilir ve kendini hatırlatabilir, çeşitli yüzleşmeler söz konusu.

BAŞAK

Hayattan beklentilerinizi, ideallerinizi ve amaçlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Duygusal tepkiler vermekten kaçınmanızda fayda var.

TERAZİ

Gizlediğiniz konularda bazı başlıklar gündeme gelebilir, iş yerinde aynı anda dönen pek çok bilgiye ulaşmanız mümkün.

AKREP

Farklı olana çekilebilir, bulunduğunuz ortamlardan sıyrılıp uzaklara gitmek ve yeni deneyimler elde etmek isteyebilirsiniz.

YAY

Hatırası olan eşyalara düşkün olabilirsiniz, sahip olma arzusu ile hareket etmeniz mümkün.

OĞLAK

Duygusal manipülasyonlara dikkat. Duygusal tepkiler verebilir, hızlı hareket etme isteğiyle düşünmeden karar alabilirsiniz.

KOVA

Çeşitli çatışma araçlarını savuşturmak için kurban rolü üstlenebilirsiniz, tam olarak olmasa bile kendinizi ifade etmenizde fayda var.

BALIK

Ruhsal derinliğe sahip ilişkiler kurmayı hedefleyebilir, içinizdeki sevgiyi akıtabileceğiniz alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.