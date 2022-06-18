Günlük burç yorumları / 18 Haziran 2022

Koç

Sosyal medya ve sosyal ilişkilerinizde ciddi bir tavır sergileyebilirsiniz. Daha fazla sorumluluk almaya açık olabilirsiniz.

Boğa

Kariyerinize yön vermek, bulunduğunuz pozisyonu korumak için çalışabilirsiniz. Bazı sınırların yeniden çizilmesi söz konusu.

İkizler

Uzaklardan ya da eğitim hayatından gelecek haberler planlarınızı ertelemenize sebep olabilir.

Yengeç

Belli grup veya kişilerin maddi sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Çaresiz ya da çözümsüz hissetmeniz olası.

Aslan

Duygularınızı ifade etmek kolay olmayabilir, karşı tarafa daha talepkâr ve baskın olabilirsiniz.

Başak

Beklediğiniz terfiler veya iş hayatındaki iyileştirmelerde gecikme olabilir.

Terazi

Rahatınızı kısıtlayan, huzursuz edici olaylar gelişebilir. Başkalarıyla kurduğunuz ilişkileri gözden geçirebilirsiniz.

Akrep

Ailenizden uzaklaşmak, bireyselliğinizin tadını çıkarmak isteyebilirsiniz. Kendi ayaklarınız üzerinde durmak için girişimlerde bulunabilirsiniz.

Yay

Bulunduğunuz yere sıkışmış hissedebilirsiniz. Kardeşleriniz veçevreinze karşı kırıcı olmamaya dikkat.

Oğlak

Topluluk veya grup çalışmalarından kazanç elde edebilir, kalıcı işlere istekli olabilirsiniz.

Kova

Sorumluluk almaya açık ve hazırsınız. Yeni kararları diğerlerine açıklamak için girişimde bulunabilirsiniz.

Balık

Kendinizle beraber pek çok insanı düşünüyor olmak mental anlamda yorucu olabilir. Gerekenleri tek başınıza yapmaktan kaçınmalısınız.