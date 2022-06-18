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Günlük burç yorumları / 18 Haziran 2022

Astrolog Murat İpek'ten 18 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

18 Haziran 2022 Cumartesi 18:15
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Günlük burç yorumları / 18 Haziran 2022
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Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 2

Koç

Sosyal medya ve sosyal ilişkilerinizde ciddi bir tavır sergileyebilirsiniz. Daha fazla sorumluluk almaya açık olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 3

Boğa

Kariyerinize yön vermek, bulunduğunuz pozisyonu korumak için çalışabilirsiniz. Bazı sınırların yeniden çizilmesi söz konusu.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 4

İkizler

Uzaklardan ya da eğitim hayatından gelecek haberler planlarınızı ertelemenize sebep olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Belli grup veya kişilerin maddi sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Çaresiz ya da çözümsüz hissetmeniz olası.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 6

Aslan

Duygularınızı ifade etmek kolay olmayabilir, karşı tarafa daha talepkâr ve baskın olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 7

Başak

Beklediğiniz terfiler veya iş hayatındaki iyileştirmelerde gecikme olabilir.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 8

Terazi

Rahatınızı kısıtlayan, huzursuz edici olaylar gelişebilir. Başkalarıyla kurduğunuz ilişkileri gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 9

Akrep

Ailenizden uzaklaşmak, bireyselliğinizin tadını çıkarmak isteyebilirsiniz. Kendi ayaklarınız üzerinde durmak için girişimlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 10

Yay

Bulunduğunuz yere sıkışmış hissedebilirsiniz. Kardeşleriniz veçevreinze karşı kırıcı olmamaya dikkat.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Topluluk veya grup çalışmalarından kazanç elde edebilir, kalıcı işlere istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 12

Kova

Sorumluluk almaya açık ve hazırsınız. Yeni kararları diğerlerine açıklamak için girişimde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (18 Haziran 2022) - 13

Balık

Kendinizle beraber pek çok insanı düşünüyor olmak mental anlamda yorucu olabilir. Gerekenleri tek başınıza yapmaktan kaçınmalısınız.

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Astrolog Murat İpekGünlük Burç Yorumları
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