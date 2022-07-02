Günlük burç yorumları / 2 Temmuz 2022

Koç

Yaratıcılığınızı üst seviyelere taşıyabilir, basit ürünlerle harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Her şeyde eğlenilecek bir taraf bulabilirsiniz.

Boğa

Evde kalmak, ev ile ilgilenmek isteyebilirsiniz. Duygusal iniş çıkışların şiddetli olduğu bugün de önemli ve ani kararlar almamakta yarar var.

İkizler

Aynı alanları paylaştığınız insanlara hassasiyet ve samimiyetiniz artabilir. Mantıklı fikirlerin arka planda kalması mümkün.

Yengeç

Finansal konular ön planda olabilir. Çeşitli harcamalarda bulunurken sahip olma dürtünüzü bastırabilmelisiniz.

Aslan

Duygusal tepkilerinizi yaşamanız kadın arkadaşlarınızın dikkatini çekebilir. Hassas olduğunuz konuları dile getirmek için hoş fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Başak

Dağınık ve dokunsalar ağlayacak gibi hissediyor olabilirsiniz. Kendinizi gösterdiğiniz sahnelerden çekilip olan biteni seyretme zamanı olabilir.

Terazi

Birlikte çalışmak, çeşitli grupların parçası olmak için can atabilirsiniz. Gelecek günler hakkında olumlu paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Akrep

Hedefinize yürürken gösterdiğiniz yüksek motivasyon başarıya ne kadar yakın olduğunuzu gösteriyor. Ulaştığınız yer kadar, oraya nasıl ulaştığınız da oldukça önemli.

Yay

Yaratıcı projeler yapmak için çalışabilirsiniz. Kendinizden emin olmanız ve yapacağınıza olan inancınızın tam olması önemli.

Oğlak

Aile maliyesi, borçlar gibi finansal konular gündemde olabilir. Sorumluluk gibi gelen ilişkilerinize son vermek isteyebilirsiniz.

Kova

Popülerliğinizin artması, yaptığınız işler veya kurduğunuz ilişkilerle anılmasınız olası.

Balık

İş yerinde sinirli ve gergin bir hava hâkim olabilir. Dışsal faktörlerin sağlığınızı etkilemesine izin vermemelisiniz.