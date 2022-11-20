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Günlük burç yorumları / 20 Kasım 2022

Astrolog Murat İpek'ten 20 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

20 Kasım 2022 Pazar 08:32
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Günlük burç yorumları / 20 Kasım 2022



Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 2

KOÇ

İlişkilerinizdeki sorunları çözüme ulaştırmak yerine görmezden gelmeyi tercih edebilirsiniz ancak devamlılığın niteliğine dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 3

BOĞA

İş hayatında uyumluluk göstereceğiniz olaylar gelişebilir, estetik ve güzellik üzerine odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Çocuklar, aşk hayatı ve hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Ruhunuzu besleyecek aktivitelerle meşgul olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Dengeyi ayarlamaya çalışırken kaçırabilirsiniz, ailevi konularda fazla sorumluluk almaya meyilli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Akrabalarla olumlu ilişkiler, ticari faaliyetler için istekli olabilirsiniz. Girişkenlik ve uzlaşmacı tavır günün anahtarı olabilir.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Kolaylaştırmaya çalıştığınız noktalarda basitliğe kaçabilirsiniz, çekici ve güzel görünme arzusu ile kendinize özen göstermeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Sevimli ve uyumlu hissedebilir, çevrenizin takdir ve beğenisiyle hoşnut olabilirsiniz. İlişkilerinizdeki yerinizi yeniden belirlemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 9

AKREP

Sürekli karşı tarafın çıkarlarını düşünmekten yorulabilir, kişilere biraz uzaktan bakmayı düşünerek çekilmeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 10

YAY

Sosyal medya ve sosyal ortamlara olan bağlılığınız artabilir, uyumlu olmak adına yapmacık tavırlardan uzak durmakta fayda var.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

İş hayatında huzursuzluklar baş gösterebilir, sular altı edip kaçmak yerine çözüme ulaştırmaya çalışmanızı tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 12

KOVA

Adalet duygusu ile hareket edebilir, bulunduğunuz kurum ve topluluklarda ilişkilerinize özen gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022) - 13

BALIK
 

Bol para harcamaktan keyif alabilir, estetik ve güzellik gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Hayır demekte zorlandığınız durumlar olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Astrolog Murat İpekBurçAstorloji
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