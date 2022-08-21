Günlük burç yorumları / 21 Ağustos 2022

KOÇ

Teknolojik faaliyetler ilginizi çekebilir, iletişim halinde olduğunuz arkadaşarınız ile çeşitli paylaşımlarınız olabilir.

BOĞA

Kendinizi dev aynasında değil boy aynasında görebileceğiniz durumlar söz konusu. Bu sayede gerçekçi fikir sahibi olabilirsiniz.

İKİZLER

Anlatmaya ve anlaşılmaya ihtiyacınız olabilir, çaba göstermek olumlu etkiler bırakabilir.

YENGEÇ

İçsel bir muhakeme söz konusu, acabalar içinizi kemirebilir. Fikirlerinizi yazı yoluyla paylaşmayı düşünebilirsiniz.

ASLAN

Entelektüel hedefler ve entel hayaller kurmak bambaşka diyarların kapısını aralayabilir. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin derim.

BAŞAK

İş hayatındaki pozisyonunuzu değiştirmek isteyebilir, farklı departman veya iş teklifleri alabilirsiniz.

TERAZİ

İki seçenek arasında kalmış hissedebilirsiniz, gerçek tek fakat doğrular birden fazla olabilir.

AKREP

Havalı olan her şey ilginizi çekebilir, gizemli konular üzerine düşebilirsiniz. Ama önemli konuları da unutmayın.

YAY

İmzalı ortaklıklarınız için verimli anlaşmalar yaşayabilirsiniz, mantıklı ve tutarlı kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK

İş hayatında pratik zekanıza ve iş bilir tavrınıza ihtiyaç duyulabilir, adeta gösteri yaparak alandaki hakimiyetinizi ortaya koyabilirsiniz.

KOVA

Eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak keyif verebilir. Kendinizi açık alanlarda daha rahat hissedebilirsiniz.

BALIK

Ailede değişken enerjiler söz konusu olabilir, kendinizi yeterince yansıtmak için objektifliğin negatif taraflarından kurtulmanız gerekebilir.