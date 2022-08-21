Künye
Kıbrıs 25
sisli
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
Sabah saatlerinde feci kaza!
Kapat

Günlük burç yorumları / 21 Ağustos 2022

Astrolog Murat İpek'ten 21 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

21 Ağustos 2022 Pazar 08:53
262 Okunma
Günlük burç yorumları / 21 Ağustos 2022


Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Teknolojik faaliyetler ilginizi çekebilir, iletişim halinde olduğunuz arkadaşarınız ile çeşitli paylaşımlarınız olabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Kendinizi dev aynasında değil boy aynasında görebileceğiniz durumlar söz konusu. Bu sayede gerçekçi fikir sahibi olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Anlatmaya ve anlaşılmaya ihtiyacınız olabilir, çaba göstermek olumlu etkiler bırakabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

İçsel bir muhakeme söz konusu, acabalar içinizi kemirebilir. Fikirlerinizi yazı yoluyla paylaşmayı düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Entelektüel hedefler ve entel hayaller kurmak bambaşka diyarların kapısını aralayabilir. Fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin derim.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

İş hayatındaki pozisyonunuzu değiştirmek isteyebilir, farklı departman veya iş teklifleri alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

İki seçenek arasında kalmış hissedebilirsiniz, gerçek tek fakat doğrular birden fazla olabilir.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Havalı olan her şey ilginizi çekebilir, gizemli konular üzerine düşebilirsiniz. Ama önemli konuları da unutmayın.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 10

YAY

İmzalı ortaklıklarınız için verimli anlaşmalar yaşayabilirsiniz, mantıklı ve tutarlı kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

İş hayatında pratik zekanıza ve iş bilir tavrınıza ihtiyaç duyulabilir, adeta gösteri yaparak alandaki hakimiyetinizi ortaya koyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Eğitsel ve kültürel faaliyetlerde bulunmak keyif verebilir. Kendinizi açık alanlarda daha rahat hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (21 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Ailede değişken enerjiler söz konusu olabilir, kendinizi yeterince yansıtmak için objektifliğin negatif taraflarından kurtulmanız gerekebilir.

Anahtar Kelimeler:
Burç YorumlarıAstrol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evin içine fok girdi!
Evin içine fok girdi!
Irak'ta türbe çöktü! Altı kişi mahsur kaldı
Irak'ta türbe çöktü! Altı kişi mahsur kaldı
Eski Başsavcı 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alındı
Eski Başsavcı 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alındı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim