Künye
Kıbrıs 17
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Kablo hırsızlığından mahkemeye çıkarıldılar!
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
Evde pusu kuruldu! Kokainle yakalandılar
Girne'de polis operasyonu!
Girne'de polis operasyonu!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
banner107

Günlük burç yorumları

Astrolog Murat İpek'ten 30 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

30 Ekim 2022 Pazar 08:38
86 Okunma
Günlük burç yorumları



Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Ayağınıza takılan taşlara aldırış etmeden ilerlemeye devam edebilirsiniz. Maddi nitelik taşıyan amaçlarınız olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Tamamen somut ve elle tutulabilir değerler peşinde koşabilirsiniz, disiplinli ve baskın bir karakterde hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Finans ve ekonomi alanlarında kaynaklarınızı değerlendirmek isteyebilir, lüks veya konforlu bulduğunuz harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Ortaklıklarda resmiyet söz konusu olabilir, ilişkilerinizde daha mesafeli bir tavrı benimsemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Gündelik rutinlerinizi etkileyen durumlar gerçekleşebilir, aynı amaç ve hırs doğrultusunda hareket eden insanlarla bir arada olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Maddesel anlamda konfor sağlamak, dekorasyon ve çeşitli lüks harcamalarda bulunmak isteyebilirsiniz. Çalışmaktan keyif alacağınız alanlar bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Gayrimenkul ve toprak alım satımı gündeminizde olabilir, aile kaynaklarını değerlendirme konusunda çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 9

AKREP

Duygusal bir bariyerin ardından iletişim kurmayı tercih edebilirsiniz, mesafeli bir anlayışı benimsemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 10

YAY

Ticari faaliyetler ve para ile ilgili alanlarla ilgilenebilirsiniz. Başarılı olmak için gereken özveri ve sabra sahip olduğunuzu fark edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Güvensiz hissedebilir ve bunu kuralcı bir tavır ile örtbas etmeye çalışabilirsiniz. Çalışkanlığınız ile göz doldurmanız olası.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 12

KOVA

Yalnız bir şekilde çalışmayı ya da vakit geçirmeyi daha iyi bulabilirsiniz, güçlü bir duruşa sahip oluşunuz içsel otoritenizi arttırabilir.

Günlük burç yorumları (30 Ekim 2022) - 13

BALIK

Hedeflerinizi planlarken geleneksel çizgilerle ilerlemeyi tercih edebilirsiniz, olgun insanlarla bir arada olmanız mümkün.

Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç YorumlarAstrolojiBurç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı
BM'den tahıl anlaşmasının uzatılması çağrısı
BM'den tahıl anlaşmasının uzatılması çağrısı
ABD'de 38 yıl boşa hapis yatan hükümlü DNA kanıtıyla serbest kaldı
ABD'de 38 yıl boşa hapis yatan hükümlü DNA kanıtıyla serbest kaldı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim