Günlük burç yorumları / 30 Haziran 2022

Koç
Sahip olduğunuz değerlere ve ilişkilere hükmetme, daha sıkı sarılma arzusunda olabilirsiniz ancak ters tepme ihtimalini de göz önünde bulundurun.
Boğa
Çevrenizden gelen uyaranlara verdiğiniz kontrolsüz tepkiler yanlış anlaşılmalara yol açabilir.
İkizler
Zorlama olmaksızın yaratım enerjisi hakim, doğrudan sizi anlatan işler yapabilirsiniz. Para harcamak için çok uygun bir gün değil.
Yengeç
Objektif tavırların yerini öznel yargılar alabilir, dünyaya daha sevecen daha anaç bir çerçeveden bakabilirsiniz.
Aslan
Kendinize karşı daha anlayışlı olabilir, başkalarından da aynı tavrı bekleyebilirsiniz. Gururu ya da egoyu düşünmeden karar almak daha kolaydır.
Başak
Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle daha yakından ilgilenebilir, onların dertlerine ortak olabilirsiniz. Deneyimlerinize dayanan tavsiyeler yararlı olabilir.
Terazi
Duygusal motivasyonunuzu arttırıp yenilemek için iyi olduğunuzu düşündüğünüz alanlara yönelebilirsiniz.
Akrep
Fikirleriniz ve değerleriniz için savunmacı bir tavır sergilemeniz olası. Enerjinizi doğru şekilde kanalize etmelisiniz.
Yay
Her şeyi hızlı tüketip çabucak vazgeçebilirsiniz. Önemli kararlar alırken her anlamda fayda ve çıkar gözetmeniz gerekebilir.
Oğlak
İlişkilerde romantik duygulara ve sempatik olaylara yer verebilirsiniz. İçsel anlamda tatmin hissedeceğiniz gelişmeler söz konusu.
Kova
Sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz gerektiğinin sinyallerini alabilirsiniz. Duygusal iyiliğinizle fiziksel iyiliğiniz arasındaki bağlantıyı hissedebilirsiniz.
Balık
Evinizi yuva yapmaya çalışabilir, bunun için zaman ve efor harcamaktan keyif alabilirsiniz.