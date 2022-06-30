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Günlük burç yorumları / 30 Haziran 2022

Astrolog Murat İpek'ten 30 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

30 Haziran 2022 Perşembe 20:57
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Günlük burç yorumları / 30 Haziran 2022
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Koç

Sahip olduğunuz değerlere ve ilişkilere hükmetme, daha sıkı sarılma arzusunda olabilirsiniz ancak ters tepme ihtimalini de göz önünde bulundurun.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 3

Boğa

Çevrenizden gelen uyaranlara verdiğiniz kontrolsüz tepkiler yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 4

İkizler

Zorlama olmaksızın yaratım enerjisi hakim, doğrudan sizi anlatan işler yapabilirsiniz. Para harcamak için çok uygun bir gün değil.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Objektif tavırların yerini öznel yargılar alabilir, dünyaya daha sevecen daha anaç bir çerçeveden bakabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 6

Aslan

Kendinize karşı daha anlayışlı olabilir, başkalarından da aynı tavrı bekleyebilirsiniz. Gururu ya da egoyu düşünmeden karar almak daha kolaydır.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 7

Başak

Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle daha yakından ilgilenebilir, onların dertlerine ortak olabilirsiniz. Deneyimlerinize dayanan tavsiyeler yararlı olabilir.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 8

Terazi

Duygusal motivasyonunuzu arttırıp yenilemek için iyi olduğunuzu düşündüğünüz alanlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 9

Akrep

Fikirleriniz ve değerleriniz için savunmacı bir tavır sergilemeniz olası. Enerjinizi doğru şekilde kanalize etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 10

Yay

Her şeyi hızlı tüketip çabucak vazgeçebilirsiniz. Önemli kararlar alırken her anlamda fayda ve çıkar gözetmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 11

Oğlak

İlişkilerde romantik duygulara ve sempatik olaylara yer verebilirsiniz. İçsel anlamda tatmin hissedeceğiniz gelişmeler söz konusu.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 12

Kova

Sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz gerektiğinin sinyallerini alabilirsiniz. Duygusal iyiliğinizle fiziksel iyiliğiniz arasındaki bağlantıyı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2022) - 13

Balık

Evinizi yuva yapmaya çalışabilir, bunun için zaman ve efor harcamaktan keyif alabilirsiniz.

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Astrolog Murat İpekBurç Yorumları
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