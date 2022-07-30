Günlük burç yorumları / 30 Temmuz 2022

Koç

Keyifli ortamlarda ışıldamak, adeta güneş gibi parlamak isteyebilirsiniz. Romantik ilişkilerinizde tatmin edici durumlar yaşanabilir.

Boğa

En derindeki duygularınızı bütün içtenliğinizle paylaşabilir, duygusal nitelikli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

İkizler

Düşünce tarzınızda ben merkezci bir tavır sergileyebilir, kardeşleriniz arasında öne çıkmak isteyebilirsiniz.

Yengeç

Doğuştan gelen yeteneklerinizi kazanca çevirmenin yollarını arayabilir, parasal konularda yatırım yapabilirsiniz.

Aslan

Hayata dair motivasyonu kendinizden alabilirsiniz, siz ve diğer insanlarla aranızdaki dengeyi oluşturabilirsiniz.

Başak

Sınırlar kaybolurken kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz, başkalarının yararına hareket etmek iyi gelebilir.

Terazi

Hayat gayenizi yeniden şekillendirebilir, merkeze kendinizi alabilirsiniz.

Akrep

Kariyerinizde iz bırakacak çalışmalara imza atabilirsiniz, adınızdan söz ettirecek başarılar elde edebilirsiniz.

Yay

Kendinizi tanıma ve anlama yolunda çeşitli işaretlerlerle karşılaşabilirsiniz, uyaranlara karşı açık olun.

Oğlak

Olumsuz bulduğunuz taraflarınızı törpüleyebilir ya da yüzleşmenizi sağlayacak olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Kova

İlişkilerde birlik duygusu ön plana çıkarken yoğun şekilde "Ben" deme ihtiyacı duyabilirsiniz.

Balık

İş yerindeki şartları daha iyi bir hale getirmek ve daha insancıl kılmak önceliğiniz olabilir.