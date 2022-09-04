Günlük burç yorumları / 4 Eylül 2022

KOÇ

Eğitim hayatından sevindirici haberler alabilir, bilgi ve deneyiminizi arttıracak seyahatlerde bulunabilirsiniz.

BOĞA

Son derece güçlü tutkularınız doğrultusunda hareket edebilir, gizemli konulara ilgi duyabilirsiniz.

İKİZLER

Eşiniz veya partnerinizle olan ilişkinizde daha sorgulayıcı ve irdeleyici tavır gösterebilirsiniz.

YENGEÇ

Evcil hayvanlar ve yaşadığınız yerde bakım ihtiyacı olanlarla ilgilenebilirsiniz.

ASLAN

Aşk hayatında adanmışlık enerjisine girebilirsiniz, düşünmeden hareket edeceğiniz durumlar söz konusu olabilir

BAŞAK

Ev ve aile yaşamını iyileştirmek için vakit harcayabilirsiniz. Anne baba figürleri arasında uyum sağlamanız gerekebilir.

TERAZİ

Edebiyat ve sanatla ilgilenebilir, kültürel faaliyetlere katılabilirsiniz.

AKREP

Kendinize haksızlık ettiğiniz konularınızla yüzleşebilir, daha tutarlı bir bakış açısı edinebilirsiniz.

YAY

Hayata güneş gibi doğmaya hazırsınız, yapmak istediğiniz işlerde şans sizden yana.

OĞLAK

Unu eleyip duvara asmış gibi sakin ve dingin hissedebilirsiniz, plan ve programlı ilerlemek iyi hissettirebilir.

KOVA

Gruplar ve topluluklarda insanları yönlendirip, yardımcı olarak aktif rol üstlenebilirsiniz.

BALIK

Ebeveyn ve aile büyüklerinizle planlar yapabilir, göz önünde olacağınız toplantılara katılabilirsiniz.